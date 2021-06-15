Mimar Sinan’ın şaheseri olan tarihi köprü yıkılma tehlikesi altında

-Başkanıın açıklaması



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Mimar Sinan'ın ''Eserlerimin içerisinde şaheserimdir'' dediği İstanbul Büyükçekmece'de bulunan yapımı 1567 yılında tamamlanan tarihi Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü alarm veriyor. Mimar Sinan’ın üzerinde imzasını da taşıyan şaheser köprüde meydana gelen çataklar ve çökmelere dikkat çeken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Köprü en ufak bir depremde çökebilir” dedi.

Son olarak 1986-1989 yılları arasında restore edilen köprünün bazı bölümlerinde çatlaklar ve çökmeler oluştuğu öğrenildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 454 yıldır ayakta duran tarihi köprünün restore edilmemesi durumunda daha ciddi sorunlarla karşılaşabileceğine vurgu yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan resmi yazışmaların tamamlandığını kaydeden Başkan Akgün, “İnşallah çok kısa zamanda bu köprü yapılır. Hem böyle muhteşem bir eser kurtarılır hem de vatandaşın tepkisi ortadan kaldırılır” dedi.

“En ufak bir depremde çökebilir” Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü’nde restorasyon işlemlerine ivedilikle başlanması çağrısında bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Kanuni Sultan Süleyman ismi de zaman zaman bu köprüye verilmiştir ama tüm halk bunu Mimar Sinan Köprüsü olarak bilir. Mimar Sinan Köprüsü’nün özelliği şu; yaklaşık 700 metre uzunluğunda, 7 metre 17 santim genişliğinde. Daha düne kadar Trakya’ya giden buradan tankların, topların üzerinden geçtiği bir köprüydü. 1990’da Büyükçekmece Belediyesi olarak biz burasını trafiğe kapattık. Ondan önce bütün Trakya’nın yükünü çekiyordu. Bu kadar muhteşem bir köprü bugüne kadar ayakta kalmışsa önce Mimar Sinan’ın buradaki dahiliği, büyüklüğü, büyük mimarlığı ortaya çıkıyor. İkincisi bakımı zaman zaman yapılmıştı. 1989 yılında ben de taraf olmuş ve o günkü Kültür Bakanlığı’nı da devreye sokarak tamir, onarım bakımını yaptırmıştık. Şimdi ileride birazdan göreceksiniz kemerin birisi tam ortadan yarıldı. Bu çok tehlikeli. Komple çökebilir. Ufak bir depremde çökebilir ve birçok yerde deformasyonlar başladı.

Bu deforme olan yerler daha önce 1989’larda 1980’lerde yapılan restorasyonun dışında kalan yerler. O zamanlarda o kısımlara da yapılsaydı Mimar Sinan Köprüsünde bu tehlike çanları çalmayacaktı. İpek yolu üzerinde bulunan Türkiye’ye Doğudan Batıya, Avrupa’ya bağlayan ilk en önemli geçitlerimizden olan Mimar Sinan Köprüsü bugün tehlike çanları çalıyor. Vakıflar Genel Müdürümüze, Karayolları Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Yazıyla kendilerine bildirdik. Son yapmış olduğum telefon görüşmelerinde kısa zamanda ihaleye çıkacağını ve Mimar Sinan’ın eserlerinden sadece Büyükçekmece’deki bu muhteşem eserinde imzası vardır. Eserleri arasında şaheserim dediği eserlerden biridir. Kısa zamanda ihaleye çıkacağını ve köprünün de kurtulacağını ifade ettiler. Bunun takipçisi olmak zorundayız. Çünkü deprem kapımızda. Biraz sonra sizinle konuşurken karşılaşmamamız veya ne zaman karışılacağımız bilinmiyor. En büyük endişem küçük depremde de köprünün deforme olan kemerleri yakılabilecek. Kemer yıkıldığı zaman köprü yıkıldı. Kısa zamanda Karayolları ve Vakıflar bu işi çözecek diye inanıyorum. Önemli olan ihalenin yapılması.” (RU-

