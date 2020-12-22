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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Milyonluk arazideki gecekondu kümesler toma ve çevik kuvvet eşliğinde yıkıldı

Milyonluk arazideki gecekondu kümesler toma ve çevik kuvvet eşliğinde yıkıldı

KOYUNLARIN BULUNDUĞU YERDEN TOMALI DETAYLAR

Gecekondu Çevik Kuvvet Kaçak Yapı İş Makinası Hayvan 

-DRONE DETAYLARI
-KÜMESLERİN YIKILMASI
-KAZ VE TAVUKLARI ÇIKARILMASI
-KAZ VE TAVUKLARIN HABERSİZ ORTALIKTA DOLAŞMASI
-FARKLI AÇILARDAN DETAYLAR
-TOMA DETAYI
-ÇEVİK KUVVET DETAYI

( BURSA ) - BURSA

- Bursa’da milyonluk arazide koyun, kuş, tavuk ve kaz yetiştiren mahalle sakinlerinin gecekondu kümesleri, toma ve çevik kuvvet eşliğinde belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Bursa’da kaçak yapıya göz açtırmayan Osmangazi Belediyesi ekipleri, rezidans ve çok katlı binaların inşa edildiği Yeşilşehir'deki milyonluk arazide hayvan kümesleri olduğu ihbarı aldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), polis ve Osmangazi Belediye ekipleri arazinin bulunduğu Panayır Mahallesi'ne operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda milyonluk arazideki koyunların taşınması için süre verilirken, kaz, tavuk ve kuşların bulunduğu gecekondu kümesler ise yıkıldı. Mahalle sakinlerinin araziye yaptığı kümesler yıkılırken, tavukları ise hiçbir şeyden habersiz, iş makinaları ve ekiplerin arasında gezmesi dikkat çekti. Kazların bulunduğu kümesin yıkılmasını istemeyen sahipleri, kısa süre direndi. Daha sonra kaz ve tavuklar kümesten ekipler tarafından araziye salınırken, kümes iş makinasının yardımı ile yerle bir edildi. (AÇ-İHS)
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