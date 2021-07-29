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Milyon dolarlık yatıyla gelen ünlü milyarder Yaroslavsky Bodrum'da keyif yapıyor
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Milyon dolarlık yatıyla gelen ünlü milyarder Yaroslavsky Bodrum'da keyif yapıyor

Milyon dolarlık yatıyla gelen ünlü milyarder Yaroslavsky Bodrum'da keyif yapıyor

YATTAN DETAY

( MUĞLA ) MUĞLA

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- 'Kaiser' adlı milyon dolarlık yatıyla Bodrum’a gelen Ukraynalı işadamı Aleksander Yaroslavsky, Gümbet açıklarında jet-ski şov yaptı.Forbes Dergisi’ne göre, Ukrayna’nın en zengin işadamları arasında yer alan ve Metalist Kharkiv futbol takımının sahibi olan Aleksander Yaroslavsky’i 60 metrelik 'Kaiser' adlı ödüllü süper lüks yatıyla Bodrum’a demir attı. Mavi yolculuğa çıkan ve Gümbet açıklarında demirleyen yatından çıkarak jet-ski şov yapan ünlü işadamı, korumalarının bulunduğu bot eşliğinde bol bol gezdi.
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