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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Milyon dolarlık tekne yan yattı

Milyon dolarlık tekne yan yattı

Tekneden detay

Uzunlu Gulet Güvenlik Önlemi Demirli Kışla 

-Kurtarma çalışmalarından detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde limanda bağlı olan milyon dolarlık tekne bir anda su almaya başlayınca yan yattı. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında tekne batmaktan kurtarıldı. Bodrum Limanı Tepecik Cami önünde iskelede bağlı bulunan 24 metre uzunluğunda 6.60 metre genişliğindeki “Esma Sultan 2” isimli gulet, su aldı. Yan yatan tekne yanında demirli bulunan başka bir tekneye yaslandı. Tekne için kurtarma çalışması başlatıldı. Zabıta ekiplerince teknenin bulunduğu rıhtıma şerit çekildi. Denizde teknenin etrafına da akaryakıt sızıntısına karşı bariyer kuruldu. Tekne içerisine konan pompalarla su boşaltılmaya çalışıldı. Pompalar yetmeyince Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir vidanjör getirildi.
Uzun uğraşlar sonucunda teknedeki su boşaltıldı. Sahil Güvenlik ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. (EA-
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