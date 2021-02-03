Milli sporcu Özbay adına 'Dokuz Eylül' kayalıkları tırmanışı

-Dağcıların tırmanmasından görüntüler

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( İZMİR )-Milli sporcu Emrah Özbay için dünyaca ünlü dağcılar 'Dokuz Eylül' kayalıklarına tırmandı İZMİR



- Milli dağcı Emrah Özbay adına Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) öncülüğünde düzenlenen 7. Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanışı çalıştayının ikinci etabı, İzmir Selçuk'ta Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın katılımıyla gerçekleşti. Çalıştaya katılan dünyaca ünlü sporcular ise kayalıkların adını 'Dokuz Eylül' kayalıkları koydu. 2014 yılında geçirdiği bir kazadan ötürü vefat eden eski Türk Dağcılık Milli Takım Sporcusu Emrah Özbay'ın anısına ilk etabı Erzurum'da düzenlenen 7. Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanışı çalıştayının ikinci etabı, İzmir'in Selçuk ilçesinde gerçekleşti. DEÜ rektörlüğü bünyesinde gerçekleşen çalıştaya katılan dünyaca ünlü sporcular ise kayalıkların adını 'Dokuz Eylül' kayalıkları koydu. "Literatüre 'Dokuz Eylül' kayalıkları olarak geçireceğiz" Çalıştayın 2. etabının açılışında konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bugün gerçekten ileride daha da iyi anlayacağımız tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Önceki günlerde Erzurum'da buz tırmanışı şeklinde başlattığımız çalıştayımızın bugün ikinci etabı, yani kaya tırmanışı için burada bulunuyoruz. Bu bölge, uzmanların ifade ettiği ve sizlerin de gördüğü gibi özellikle kaya tırmanışı alanında dünyaya örnek olabilecek, dünyanın en ünlü dağcılarının tercih edip gelebilecekleri bir bölge olacak. Hatta şu anda dünyanın en ünlü dağcılarından bazıları da burada” diye konuştu.

Uzmanların ve dağcılık konusunda tecrübe sahibi olan kişilerin öncülüğünde bölgede kendilerine bir yol haritası belirlediklerini belirten Hotar, "Yol haritamızın ilk adımı da tırmanışı yapan sporcuların kayalıkların künyesini belirlemesi olacak. Sporcularımızın önerisi ve onayı ile bu kayalıkları literatüre 'Dokuz Eylül' kayalıkları olarak geçireceğiz. Bu günden sonra inşallah bu kayalıklar sporcularımızın, bürokratlarımız ve üniversitemizin çabaları ile 'Dokuz Eylül' kayalıkları adı ile anılacak. Üniversitemizden mezun olan rahmetli milli dağcımız Emre Özbay'ın anısına bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Bu sene 7.'sini düzenliyoruz. Onun adını yaşatmak ve bu spora dikkat çekerek kardeş şehirlerle aramızdaki ilişkilerimizi geliştirmek adına bu çalıştayın önemli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

(HP-



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