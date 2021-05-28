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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Milli servete maganda kurşunu

Milli servete maganda kurşunu

tabelalardan genel ve detay görüntüler

( ÇORUM )- Çorum’da tabelalar magandaların hedef tahtası oldu ÇORUM

Hedef Tahtası Maganda Kurşunu Saldırı 


- Çorum’da sürücüleri bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla konulan tabelalar magandaların hedef tahtası haline geldi. Sürücü, yolcu ve yayaları yol üzerindeki varsa bir tehlike konusunda uyaran ve niteliği konusunda bilgi veren 'uyarı işaret levhaları' milli servet olarak içerisinde yer alıyor. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arı, Kışla, Çingiller ve Mahmatlı Yolu üzerinde bulunan bazı uyarı tabelaları, kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu hasar gördü. Magandalar tarafından hedef tahtasına haline getirilen tabelalar delik deşik olurken levhaların üzerinde bulunan boyaların da bazı kısımları silindi Magandalar tarafından tabelalara yapılan çirkin saldırı bir yandan devleti zarara uğratırken, diğer taraftan da yolları kullanan sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor.
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