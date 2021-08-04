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- Milli Savunma Bakanlığı, yangın çalışmalarında görev yapan İHA’lardan görüntüler paylaştı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Milli Savunma Bakanlığı, yangın çalışmalarında görev yapan İHA’lardan görüntüler paylaştı

- Milli Savunma Bakanlığı, yangın çalışmalarında görev yapan İHA’lardan görüntüler paylaştı

Bakanlıkça paylaşılan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Bild Sparta Yangın Akkale Koordinat 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yangınların ilk gününden itibaren 4 İHA ile çalışmalara destek verildiğini belirterek, İHA’lardan çekilen görüntüleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından, yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadeler yer aldı: “Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, birçok bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına ilk günden itibaren 4 İHA ile destek sağlamaya devam ediyor. Dalaman, Çanakkale ve Geçitkale/KKTC Meydanlarından kalkış yapan Bayraktar ve Anka İHA’lar bugüne kadar 33 sorti, 462 saat uçuş icra etti. 28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren gece ve gündüz kesintisiz olarak icra edilen uçuşlarda; ilk defa meydana gelen yangın mevkileri belirlendi. Söndürme faaliyeti tamamlanmış alanlarda yeniden başladığı tespit edilen yangın mevkileri, devam etmekte olan yangınların sınırları ve ilerleme istikametleri gerçek zamanlı olarak hassas koordinat ile Orman Genel Müdürlüğüne bildirildi.
Koordineli çalışma ile yangınların daha fazla yayılmadan önlenmesine katkı sağlandı. Deniz Kuvvetlerimize ait İHA’lar 28 Temmuz 2021 tarihinden bugüne kadar; Muğla’da 19, Manisa’da 2, Antalya’da 8, Balıkesir’de 2, Çanakkale’de 5, İzmir’de 2, Konya’da 2, Aydın’da 1, Isparta’da 1, Denizli’de 1, Burdur’da 1, Uşak’ta 1 adet olmak üzere toplam 45 yangını tespit etti. Halihazırda yangın söndürme çalışmalarına 4 İnsansız Hava Aracı

ile kesintisiz destek sağlanmaya devam ediliyor.” (UTK-
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