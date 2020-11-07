Milli Savunma Bakanlığı'dan Türk Yıldızları paylaşımı - ANKARA
- Milli Savunma Bakanlığı görüntülerini Twitter hesabından paylaştığı videoMilli Savunma Bakanlığı Türk Yıldızları’nın 28’inci kuruluş yıl dönümü kutlama mesajıANKARA - (AA) - ''Onlar; Kahraman Türk Pilotunun üstün yetenek ve cesaretinin birer örneğidir.Hava Kuvvetlerimizin Akrobasi Timi Türk Yıldızları ’nın 28’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun''.mesajını Twitter hesabından paylaştı
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