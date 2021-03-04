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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanlığı: 'Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 şehit, 4 asker yaralı'

Milli Savunma Bakanlığı: 'Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 şehit, 4 asker yaralı'

Hastane önünden detaylar

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-Ambulanstan detay
-Askerlerden detay

( ANKARA ) Milli Savunma Bakanlığı: "Bitlis'te askeri helikopter düştü: 9 şehit, 4 asker yaralı" ANKARA

- Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopterin düşmesi sonucu 9 askerin şehit 4 askerin ise yaralandığını açıkladı.
MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir. Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz” denildi.
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