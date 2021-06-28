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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliğini ziyaret etti

- Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliğini ziyaret etti

Akar'ın gelişi

Strateji Ekonomi Başkent Asker 

-Akar'ın karşılanması
-Akar'a ekmek ikram edilmesi
-Akar'ın büyükelçilik ziyareti
-Detay

( BİŞKEK ) BİŞKEK

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırgızistan'da Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliğini ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere Kırgızistan’ın başkent Bişkek’e geldi. Manas Uluslararası Havalimanı’nda Savunma Bakan Yardımcısı Akılbek İbrayev, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar'a havalimanında Kırgız adetlerine uygun olarak yöresel ekmek ikram edildi. Bakan Akar, daha sonra Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliğini ziyaret etti. Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan’dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, Büyükelçilik Şeref Defteri’ne şunları yazdı: “Resmi görüşmeler yapmak üzere ata vatan toprağı Kırgızistan’a bulunmaktan ve Bişkek Büyükelçiliğimizi ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum. Köklü tarihi ve kardeşlik bağları bulunan Türkiye ile Kırgızistan arasında başta siyasi, kültürel, ekonomik ve askeri alanlarda olmak üzere çok boyutlu ve stratejik ilişkiler bulunmaktadır. Bişkek Büyükelçiliğimizin çalışmaları da iki kardeş ülke arasındaki bu ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır."
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