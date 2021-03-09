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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Milli Savunma Bakanı Akar, Romanya’daki Türk şehitliğini ziyaret etti

- Milli Savunma Bakanı Akar, Romanya’daki Türk şehitliğini ziyaret etti

-Akar’ın şehitlik ziyaretinden görüntüler

Ulusal Marş General Resmi Tören Başkent Harekete Geç 

--Şehitlikteki törenden görüntüler
--Akar’ın karanfil bırakması
--Avrupa Çokuluslu Tümen ziyareti
--Şehitlik defteri imzalama

( BÜKREŞ ) BÜKREŞ

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya’nın başkenti Bükreş’teki resmi ziyaretlerinin ardından Birinci Dünya Savaşı’nda Romanya’da şehit düşen askerlerden 935’inin defnedildiği Türk şehitliğini ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Romanya’da Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliği’ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Savunma Bakanlığı’na geçmiş burada Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca ile bir araya gelmişti. Akar, resmi ziyaretlerinin ardından Birinci Dünya Savaşı’nda Romanya’da şehit düşen askerlerden 935’inin Bükreş Türk Şehitliği’ni ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı. Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca’nın da eşlik ettiği ziyarette, askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşları çalındı. Saygı duruşunun ardından önce Bakan Akar ardından Bakan Ciuca anıta çelenk koydu. Bakan Akar, şehitlik defterini imzaladı. Akar, Türk askerlerle bir araya geldi Bakan Akar ayrıca, şehitlik ziyareti öncesinde NATO Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Tümeni’ni ziyaret etti. Bakan Ciuca’nın da katıldığı ziyarette brifing alan Akar, burada görevli Türk askerler ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında Çok Uluslu Güneydoğu Kolordusu Komutanı Tümgeneral Tomita Catalin Tomescu’nun Türkiye’de görev yaptığı 3 yılı unutmadığını belirterek, Türkçe kısa bir selamlama konuşması yaptı. Akar ve eşi resmi tören ile uğurlandı Akar, resmi ziyaretini tamamlamasının ardından Türkiye’ye doğru harekete geçti. Bakan Akar ve eşi Şule Akar’ı havalimanından Türkiye’ye Bakan Ciuca ve eşi tören ile uğurladı.
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