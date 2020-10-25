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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
- Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khattak ile bir araya geldi

- Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khattak ile bir araya geldi

-Görüşmeden görüntüler

( KARAÇİ ) KARAÇİ

Alışveriş General Savunma Sanayi Fedakarlık 


- Pakistan'a ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak ile bir araya geldi. Türkiye tarafından Pakistan’a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin üçüncüsünün kızağa konulma töreni için Pakistan’a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak ile bir araya geldi. Parlamenterler Binası’nda gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel ve ikili güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayiinde iş birliği hususunda görüş alışverişinde bulunuldu. Akar, görüşmede Türkiye ve Pakistan arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yapıldığını ifade etti.
Pakistan halkının Milli Mücadele sırasındaki desteğinin gönüllerde silinmez bir yere sahip olduğunu vurgulayan Akar, Türk milletinin Pakistanlı kardeşlerinin fedakarlıklarını asla unutmayacağı dile getirdi. MİLGEM ve yürütülmekte olan diğer projelerin iki ülke arasındaki iş birliğine farklı bir boyut kazandırdığına işaret eden Bakan Akar, bu projelerin dünya ve bölge barışına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.
Akar, Pakistan’ın işgal altındaki toprakları için mücadele eden Azerbaycan Türkünün yanında olmasının anlamlı ve kıymetli olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin Keşmir konusunda her zaman Pakistan’ın yanında olduğunu ifade eden Bakan Akar, bundan sonra da Pakistanlı kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini aktardı. Bakan Akar, ayrıca ziyareti kapsamında Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile de ayrı ayrı görüştü.
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