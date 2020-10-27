- Milli Savunma Bakanı Akar, Özbekistan’da

- Bakan Akar’ın resmi törenle karşılanması

- Törenden detay

- Bakan Akar ve Özbekistanlı mevkidaşının görüşmeye geçmesi



( TAŞKENT ) TAŞKENT



- Milli Savunma Bakanı Akar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan’da başkenti Taşkent’te askeri törenle karşılandı. Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan ve Kazakistan’daki temaslarının ardından resmi ziyaretlerde bulunmak Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te geldi. Bakan Akar’ı, Taşkent’te Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov, Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen askeri törenle karşıladı. Askeri bando tarafından ulusal marşların çalınmasının arından yapılan geçit töreninde Bakan Akar, tören kıt'asını selamladı. Törenin ardından iki Bakan’ın başkanlığında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmenin açılışında konuşan Akar, sözlerine gösterilen misafirperverliğe teşekkür ederek başladı.

Türkiye ve Özbekistan’ın birbirini seven iki devlet ve millet olduğunu belirten Akar, ata toprağı olarak nitelediği topraklarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye ve Özbekistan’ın ortak tarihi olan kardeş ülkeler olduğunu söyleyen Akar, zaman zaman yavaşlamalar da olsa iki ülke arasındaki ilişkilere verdikleri öneme değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan’ı ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını vurgulayan Akar, Türkiye ve Özbekistan arasında güçlü kardeşlik bağlarına dayanan stratejik ortaklık olduğunu söyledi.



Bakan Akar, iki ülke arasındaki ilişkilere önem verdiklerini belirterek, “Her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Bunun içinde ticaret, ekonomi, sosyal, siyasi ilişkilerle tabii ki askeri ilişkiler de yer alıyor. Bu ilişkilerde çok ciddi gelişmeler sağladık” diye konuştu.

“Askeri ilişkilerimiz de hızla gelişiyor” Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ise Akar’ı ülkesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye ve Özbekistan’ı dili ve dini bir, kardeş iki ülke olarak nitelendiren Kurbanov, “Devletlerimiz arasında hızla gelişen ilişkilere bağlı olarak askeri ilişkilerimiz de hızla gelişiyor” ifadesini kullandı. İki ülke arasındaki iyi ilişkilerinin temellerinin Cumhurbaşkanları tarafından atıldığını vurgulayan Kurbanov, “Askeri, güvenlik ve savunma alanlarındaki iş birliğinin gelişmesini önemli olarak nitelendiriyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam eden görüşmenin sonunda Akar ve Kurbanov tarafından Askeri Mali İşbirliği Anlaşması ve Nakdi Yardım Uygulama Protokolü imzalandı.



loading...