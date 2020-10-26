- Milli Savunma Bakanı Akar, Kazakistan’da askeri törenle karşılandı - Bakan Akar, “Türkiye ve Kazakistan olarak askeri, eğitim, iş birliği konusunda iki ülkenin de güçlü silahlı kuvvetlerine sahip olduğu ve bilgi-tecrübe paylaşılma...

-Akar’ın karşılanması

-Törenden detay

-Akar’ın konuşması

-Yermekbayev ve Akar’ın açıklaması



( NURSULTAN ) - Milli Savunma Bakanı Akar, Kazakistan’da askeri törenle karşılandı- Bakan Akar, “Türkiye ve Kazakistan olarak askeri, eğitim, iş birliği konusunda iki ülkenin de güçlü silahlı kuvvetlerine sahip olduğu ve bilgi-tecrübe paylaşılmasının önemli sinerji sağlayacağı konusunda taraflar olarak mutabıkız” NURSULTAN



- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri törenle karşılandığı Kazakistan’da “Türkiye ve Kazakistan olarak askeri, eğitim, iş birliği konusunda iki ülkenin de güçlü silahlı kuvvetlerine sahip olduğu ve bilgi-tecrübe paylaşılmasının önemli sinerji sağlayacağı konusunda taraflar olarak mutabıkız” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da törenle karşılandı. Kazakistan Savunma Bakanlığı’nda Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev tarafından karşılanan Akar’ın alandaki yerini almasının ardından askeri tören başladı.

İki ülkenin ulusal marşlarının bando tarafından çalındığı, Akar’ın tören kıtasını selamladığı törenin ardından iki Bakan önce baş başa görüştü, sonrasında heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Heyetler arası görüşmenin açılışında konuşan Akar, “Ata vatan” olarak nitelendirdiği Kazakistan’da gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek sözlerine başladı.

Kazakistan’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, şu ifadeleri kullandı: “Ata vatanda bulunmak bizler için heyecan verici. Bir anda 2-3 bin yıllık tarih gözlerimizde canlanıyor. Ata topraklarında, kardeş Kazakistan’ın başarılarını büyük bir ilgiyle, zevkle, memnuniyetle ve gururla takip ediyoruz. Ortak tarihimiz, geçmişimiz ve buna bağlı sahip olduğumuz ortak değerler bizim için çok değerli. Özellikle Cumhurbaşkanlarımız arasında var olan ve şuana kadar devam eden en üst düzeydeki samimi, yapıcı ve yakın ilişkiler bizlerin işlerini kolaylaştırıyor. Onların çizdikleri çerçeve bizler için geniş bir çalışma alanı vadediyor. Hem askeri eğitim, iş birliği hem de savunma sanayi konularında mevcut ilişkilerin artarak devam edeceğini bunun da ülkelerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz için çok faydalı olacağına inanıyorum.” Akar, 2019’da iki ülke arasında imzalanan stratejik ortaklık anlaşmasının ilişkilere önemli bir yön çizdiğini de sözlerine ekledi. “Ana vatandan ata vatana hoş geldiniz” Kazakistan Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev ise “Ana vatandan ata vatana hoş geldiniz” ifadesiyle Bakan Akar’ı selamladı. Bölgedeki tüm yoğun gelişmelere rağmen fırsat bulup Kazakistan’a gelen Akar’a teşekkür eden Yermekbayev, ”Dost ve kardeş ülkeler olarak ilişkilerimizi daha da geliştirmemiz gerekir” ifadelerini kullandı. İki ülkenin uluslararası birlik ve kurumlarda da üyeliklerinin olduğunu anımsatan Yermekbayev, “Türkiye ve Kazakistan hem ticarette hem de ekonomide birbiriyle ortak olarak sayılan birer devlettir” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından geçilen heyetler arası görüşme basına kapalı devam etti. Görüşmenin sonunda Bakanlık Şeref Defteri’ni imzalayan Akar, sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Yermekbayev ile son derece olumlu ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. İki ülke ve silahlı kuvvetleri arasında var olan iyi ilişkilerin daha da nasıl güçlendirilebileceğinin üzerinde durduklarını aktaran Akar, “En üst düzeyde Cumhurbaşkanlarımız tarafından bir mutabakat olduğu için onların çizdiği çerçeve içinde biz de kendi faaliyetlerimizi kolaylıkla düzenleyebiliyoruz. Askeri, eğitim, iş birliği konusunda iki ülkenin de güçlü silahlı kuvvetlerine sahip olduğu ve bilgi-tecrübe paylaşılmasının önemli sinerji sağlayacağı konusunda taraflar olarak mutabıkız” açıklamasını yaptı.



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