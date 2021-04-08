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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere’de

- Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere’de

-Bakan Akar’ın ziyaretinden detay görüntüler

( LONDRA ) LONDRA

İngiltere Savunma Sanayi Bild Başkent 


- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın daveti üzerine İngiltere’nin başkenti Londra’ya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın daveti üzerine İngiltere’nin başkenti Londra’ya geldi. Bakan Akar’ı, tören kıtasının bulunduğu başkentteki Atlı Muhafızlar binasına varışında Bakan Wallace tarafından törenle karşılandı. Bir süre sohbet eden her iki bakan, daha sonra törenin yapılacağı alana geçti. Bakan Akar'ın tören kıtasını teftişinin ardından iki bakan beraber Savunma Bakanlığına yürüdü. Ziyaret kapsamında bakanların ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği konularını ele aldığı bildirildi.

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