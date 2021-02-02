- Milli Savunma Bakanı Akar, Alman Mevkidaşı Karrenbauer İle Görüştü



- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında geldiği Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Savunma Bakanlığında askeri törenle karşılandı. Bakanlığa gelişinde Almanya Savunma Bakanı Karrenbauer tarafından karşılanan Akar, Asker Anıtı’na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Anıt’taki törenin ardından Bakan Akar, tören kıtasını selamlayarak Savunma Bakanlığı binasına geçti. İki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından Akar ve Karrenbauer baş başa görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından Akar ve Karrenbauer, hatıra fotoğrafı çektirerek kısa açıklamalarda bulundular. “Güvenlik ve savunma başta olmak üzere birçok konuyu konuşma fırsatı bulduk” Alman mevkidaşı Karrenbauer’e misafirperverliği için teşekkür eden Akar, “Sayın Bakan ile çok samimi, yapıcı bir görüşmemiz oldu. Hem iki ülke hem de NATO ve AB çerçevesinde güvenlik ve savunma konuları başta olmak üzere birçok konuyu konuşma fırsatı bulduk” dedi.

Karrenbauer de önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “NATO çerçevesinde son derece önemli görüşmelerdi. Elbette ki eleştirel bir şekilde ele aldığımız hususlar da oldu ama tabii ki iyi ortaklar arasında her zaman söz konusu olan bir şekilde bu konuları ele aldık. Mevkidaşımla Berlin’de görüşebilmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğumun bir kez daha altını çizmek isterim” ifadelerini kullandı. Açıklama sonrasında Karrenbauer, Akar’ı makam aracına kadar uğurladı. Bu sırada da iki Bakan arasında samimi diyaloglar geçti. Akar ve Karrenbauer Türkiye ve Almanya arasındaki samimi diyaloğun sürdürülmesine yönelik kararlılıklarını da ifade ettiler. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanlığı ziyareti öncesinde Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğini de ziyaret ederek, Büyükelçi Ali Kemal Aydın’dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.



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