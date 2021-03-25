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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Milli parka inen yaban domuzu böyle görüntülendi

Milli parka inen yaban domuzu böyle görüntülendi

Yol kenarına inan domuz

( YOZGAT ) YOZGAT

Güzergah Yaban Domuzları Cep Telefonu Kar Yağışı Yaban Domuzu 


- Soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu Yozgat’ta aç kalan domuzlar Yozgat Çamlık Milli Parkı’nda yollara inerek yiyecek aradı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Yozgat’ta etkili olan kar yağışı ve tipi, il merkezini kısa sürede beyaza bürüdü. Yüksek kesimler ile ormanlık alanda yiyecek sıkıntısı çeken domuzlar ise Yozgat Çamlık Milli Parkı’nda yollara inerek yiyecek aradı. Yozgat Çamlık Milli Parkı’nda yollarda yiyecek arayan domuzların görüntüsü cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre yollarda gezinen domuzlar daha sonra Yozgat Çamlık Milli Parkı ormanlık alanına kaçarak gözden kayboldu. Yozgat Çamlık Milli Parkı yol güzergahında yiyecek arayan yaban domuzu görenleri hem şaşırttı, hem de korkuttu. Aç kaldıkları için yol kenarlarına indikleri düşünülen yaban domuzları bir müddet sonra gözlerden kayboldu. Sürücülerin kornaya basmasına ve kartopu ile karşılık vermesine aldırış etmeyen yaban domuzu, bir müddet yol kenarında yiyecek aradı. (GD-GF-Y)
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