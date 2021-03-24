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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Milli Park’ta karşılaştığı tilkiyi eliyle besledi

Milli Park’ta karşılaştığı tilkiyi eliyle besledi

-Figen Türker, Mennan Türken röportaj

Ölümsüz Sosyal Medya Cep Telefonu Cesar Hayvan 

--Tilki besleme görüntüleri

( AYDIN -ÖZEL) AYDIN

- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Figen Türker, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Kavaklı burnunda karşılaştığı tilkiyi eliyle beslerken, o anları eşi cep telefonu ile kayıt etti. Piknik yapmak için eşiyle birlikte gittiği Milli Parkta bir tilki gören Türker, vahşi hayvanın güvenini kazanarak, onu elleriyle besledi. O anı kayıt altına alan eşi daha sonra görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Figen Türker doğayı ve hayvanları çok sevdiğini belirterek “Biz oraya piknik yapmaya gittik. Piknikte yanımıza geldi ve uzaklaştı, sonra tekrar yine geldi. Karnı aç diye düşünüp masamızdaki yiyeceklerden attım. Sonra cesaretimi toplayıp elimle uzattım. Çok ama çok güzel bir duygu” ifadelerini kullandı. O anları kayıt altına alan eşi Mennan Türker ise “Ben tilkiyi ilk gördüğümde çekindim ama eşim hiç çekinmeden yaklaştı. Ben de bu anı ölümsüzleştirmek istedim ve görüntüleri kayıt altına aldım. Daha sonra sosyal medyada paylaştım ve büyük ilgi gördü” diye konuştu.

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