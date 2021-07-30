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- Milli mücadele döneminden kalma siperler halen savaşın izlerini taşıyor
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
- Milli mücadele döneminden kalma siperler halen savaşın izlerini taşıyor

- Milli mücadele döneminden kalma siperler halen savaşın izlerini taşıyor

-Sperlerden drone görüntüsü

Savaş Gesi Karahisar Asker 

--Siperlerden detay görüntüler
--Köy halkı röp

( AFYON KARAHİSAR) Milli mücadele döneminden kalma siperler halen savaşın izlerini taşıyor- Köyün hakim tepelerinde halen daha Türk askerlerinin siperleri mevcut AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine bağlı Kurucaova köyünde bulunan Milli Mücadele döneminden kalma mevziler ilk günkü gibi savaşın izlerini taşıyor. Bolvadin ilçesindeki Kurucaova köyünde bulunan Türk askerlerine ait Kurtuluş Savaşı mevzileri drone ile havadan görüntülendi. Hakim tepelerde bulanan siperler yaklaşık 2 kilometre boyunca devam ederken, milli mücadele yıllarındaki savaşın izleri halen daha hissediliyor. Bolvadin İlçesi Kurucaova Köyü halkından Selamet Dabanlı, siperler hakkında bilgi vererek, “Burası Paşadağ dediğimiz bölge. Burası milli mücadele zamanında Türk askerlerinin mevzilerini kazdığı bir bölge. Afyonkarahisar’ın kurtuluşunda Türk askeri bu alanda siper alıp düşmana karşı mücadele verdiği yer. Buradaki mevziler dağların hakim tepelerinde bulunuyor. Burada yaklaşık 2 kilometreye yakın bir mevzi bölgesi var. Her hakim bir tepede bir mevzi bulunmaktadır” diye konuştu.
(HK-
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