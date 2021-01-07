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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Milli motosikletçi, hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

Milli motosikletçi, hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

Kaza yapan araçlar detay

İlk Müdahale Milli Sporcu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosikletçi 

-Bölgeden detaylar
-Yola savrulan malzemelerden detaylar

( SAKARYA )- 18 yaşındaki motosikletçi antrenman için Sofuoğlu'nun pistine giderken yaralandı SAKARYA

- Sakarya D-140 karayolunun Akyazı Gişeleri kesiminde, Kenan Sofuoğlu’nun pistine gitmekte olan ve içerisinde milli motosikletçi 18 yaşındaki Can Alexander Öncü’nün bulunduğu panelvan, şerit değiştiren tırın dorsesine çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan milli sporcu kazada yaralandı. Edinilen bilgilere göre, D-140 karayolunun Akyazı Gişeleri kesiminde meydana gelen kazada, antrenman için Kenan Sofuoğlu'nun pistine gitmekte olan ve içerisinde milli motosikletçi 18 yaşındaki Can Alexander Öncü’nün bulunduğu, Murathan U. idaresindeki 07 HSK 79 plakalı panelvan, iddiaya göre, aniden şerit değiştirerek manevra yapan Ali K. idaresindeki 47 AAP 431 plakalı tırın dorsesine çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı sporcuyu Akyazı Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Meydana gelen kazada panelvan kullanılamaz hale gelirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yaralı sporcunun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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