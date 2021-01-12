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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Milli Kayakçı Aslı Nemutlu, ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı

Milli Kayakçı Aslı Nemutlu, ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı

Montaj tünelde

Raks Abrin Batın Irak 

-anma
-mezarlık
-yakınları
-arşiv

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Erzurum'da kayak yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelere çarparak 18 yaşında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Aslı Nemutlu, ölümünün 9. yılında mezarı başında dualarla anıldı. Ailesi ve yakınları, Nemutlu’nun kabrine karanfiller ve çiçekler bıraktı. Erzurum'da 9 yıl önce kayak yaptığı sırada pist kenarındaki tahta kar perdelere çarparak hayatını kaybeden İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi öğrencisi Milli Kayakçı Aslı Nemutlu, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine Aslı Nemutlu'nun ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Nemutlu’nun yakınları, mezara karanfiller ve çiçekler bıraktı. Aslı'nın mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Okunan duaların ardından anmaya gelenlere lokma ikram edildi. Aslı’nın ülkenin sahiplendiği bir evlat haline geldiğini belirten baba Metin Nemutlu, “Şu andaki tek hedefimiz, kızımızın Şubatın başında görülecek olan mahkemesinin sonucunun bir şekilde tamamlanması. Ve bizim lehimize çıkması. Lehimize derken, esasında çıkan cezalar, komik cezalardı. Ama biz amacımız birilerine ceza verip, onları mağdur etmek değil. Aslı’nın kaybıyla bir şeyleri insanlara göstermek, hatırlatmak ve bir iz bırakmak. Aslımız da bu vesileyle anılsın. Türk sporuna bu şekilde izler bıraksın derdindeyiz” dedi.
(CGK-
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