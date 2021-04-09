Milli halterci Muhammed Furkan Özbek’e Ankara’da coşkulu karşılama

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- Rusya’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda 2 altın madalya kazanan ASKİ Sporlu milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü'nün milli haltercisi Muhammed Furkan Özbek, Moskova'da düzenlenen turnuvada Avrupa şampiyonu oldu. Milli halterci Özbek'i sosyal medya hesapları üzerinden ilk kutlayan isim, “ASKİ Spor Kulübümüzün değerli sporcusu Muhammed Furkan Özbek’in Avrupa şampiyonu olmasına yürekten sevindim. Başarıyla göğsümüzü kabartan genç sporcularımızla gurur duyuyoruz” sözleriyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Şampiyonanın ardından yurda dönen milli halterci; Esenboğa Havalimanı'nda ASKİ Genel Müdür Yardımcısı ve ASKİ Spor Halterden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Öztürk, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, ASKİ Spor Koordinatörü Abdullah Çakmar, ailesi ve sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı. “Başarılarının devamını diliyoruz” Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda, erkekler 67 kiloda yarışan Muhammed Furkan Özbek; koparmada 145 kilo ile bronz, silkmede 178 kilo ile altın, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı. Elde ettiği başarılar ile koparma, silkme ve toplamda Avrupa gençler rekoru kırarak büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan ve 2 altın madalya ile dönen 20 yaşındaki genç sporcuyu tebrik eden Cüneyt Öztürk, “Bizleri çok mutlu etti. Başarılarının devamını diliyoruz. Allah ondan razı olsun, bu millete büyük bir hediye verdi. Bayrağımızı göndere çektirdi” dedi.

Muhammed Furkan Özbek, İstiklal Marşı’nı dinlettiği için büyük onur duyduğunu söyleyerek, “Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olmayı aylardır hazırlandığım kampta hedef olarak koydum kendime. Şimdi Allah nasip ederse aynı hedefi olimpiyatlara koydum. Cumhurbaşkanımız, Spor bakanımız, Mansur başkanımız desteklerini hiçbir zaman zaten esirgemediler. Bu yolda onlarla birlikte yürüyüp Allah nasip ederse olimpiyatlarda da yine aynı başarıyı gösterip ülkeme bu sevinçle dönmeyi hedefliyorum” diye konuştu.

Büyük emek vererek ve sportif disiplin içerisinde çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden ASKİ Spor Koordinatörü Abdullah Çakmar ise, “Bu başarıların arkasındaki sebep bir aile olmamız. Geçmişe de baktığımız zaman hep Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonları çıkardık. Bizim kulübümüzde önceden Halil Mutlu da vardı. Kendisi Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonu. Kardeşimiz de 83 milyonun yüzünü güldürdü. İnşallah olimpiyatlarda da bayrağımızı göndere çektirip; rahmetli Naim Süleymanoğlu gibi, Halil Mutlu gibi yüzümüzü güldürecek” ifadelerini kullandı.



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