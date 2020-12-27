Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un paylaşım yaptığı öğrenciden teşekkür

-Fadime Patat röportaj



( KAYSERİ )- 12. sınıf öğrencisi Fadime Patat:- “Bakanın paylaşımını arkadaşlarım sayesinde öğrendim”- “Okuyan 4 kardeşiz ve tabletten önce derslere girmekte zorlanıyorduk” KAYSERİ



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya hesabından paylaştığı lise öğrencisi Fadime Patat, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teşekkür etti. Kayseri Arif Molu Mesleki ve Teknik Lisesi 12. sınıf öğrencisi Fadime Patat, dört kardeş oldukları için bazen derslere giremediklerini ve tablet desteği sayesinde sorunlarının giderildiğini söyledi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kayseri’de 12. sınıf öğrencimiz Fadime’nin tableti tamam. O, duvara yapıştırdığın notlara, çalıştığın saatlere, okuduğun kitaplara selam ederim. İyi çalışmalar kızım” ifadelerine yer verdi. Bakan Selçuk’un yaptığı paylaşımı arkadaşlarından öğrendiğini söyleyen Fadime Patat, “Uzaktan eğitimde bazı konuları tamamlayamıyoruz. İnternet bazen gidip geliyor ve bu yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Bazen de sistem çöküyor, bu sebepten de sıkıntılar yaşıyoruz. Bu dönemde de bize tablet desteği verdiler. Bu da bizim için eğitimde kolaylık oldu. Tableti kardeşimin okulu aracılığıyla verdiler. Milli Eğitim Bakanı’nın sosyal medyada paylaşım yaptığından haberim yoktu. Ders çalışmak için hazırlandığımda arkadaşım mesaj attı ve ben de bakayım dedim ve paylaşımı gördüm. Arkadaşımın sayesinde haberim oldu” dedi.

Fadime Patat, 4 kardeş olduklarını ve daha öncesinde derslere girmekte zorlandıklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:“Biz 4 kardeşiz. Hepimiz okuyoruz ve uzaktan eğitimden dolayı telefondan giriyorduk derslere. Bundan dolayı sıkıntı yaşıyorduk, yani birimiz girince bazen diğerimiz giremiyorduk. Bunu da Milli Eğitim gördü galiba ve bize bu yüzden tablet desteği verdiler. Tablet gelince de çok sevindim haliyle. Milli Eğitim Bakanlığımıza gönderdikleri tablet için çok teşekkür ederim.”



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