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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas’ta spor çalıştayına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sivas’ta spor çalıştayına katıldı

-çalıştaydan detay

Sosyoloji İl Milli Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Müdürlüğü 

--bakan açıklama

( SİVAS ) -- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas’ta 20 il milli eğitim müdürlüğünün katılımı ile gerçekleştirilen Spor Çalıştayına katıldı.
SİVAS

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas’ta 20 il milli eğitim müdürlüğünün katılımı ile gerçekleştirilen Spor Çalıştayına katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 ve 5 Nisan tarihlerinde çeşitli temaslarda bulunmak üzere karayoluyla Ankara’dan Sivas’a geldi. Bakan Selçuk ilk olarak 20 il milli eğitim müdürlüğünün katılımıyla gerçekleştirilen Spor Çalıştayına katıldı.
Bakan Selçuk, Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’in katıldığı çalıştayda açılış konuşmasını yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Küresel salgının toplumları sadece eğitimin kazanımları açısından değil, toplumları sosyolojik açıdan da etkilediğini biliyoruz. Çocuklarımızın zihin sağlığı, sosyal duygusal gelişimleri, becerileri açısından da etkilendiğini biliyoruz. Bunun ilacı bu kültürdür, bu topraklardır, bu toprakların kokusudur, bunları çocuklarla paylaşıp da onları sadece bilen değil yapabilen çocuklar haline getirebilmek için hadi spor yapalım, hadi müzikle uğraşıp, enstrümanla uğraşıp sanat yapalım, hadi tarihimizi birlikte hatırlayalım, kültürümüzü birlikte öğrenelim şeklinde sadece bilmek değil, yapabilmek noktasında bir çalışma bu ve bunun küresel salgın döneminin olumsuz etkilerini de rehabilite edeceği, iyileştireceği ve ruhlarımıza şifa olacağı noktasında inancımızdır tamdır sizlerle beraber” dedi.
(VK-
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