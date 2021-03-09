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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu ile görüştü

Genel ve Detay

( ANKARA )- Bakan Ziya Selçuk: “EBA’nın ortak kullanıma açılmasıyla taçlanan ortak projelerimizi güçlendirme adımlarımıza devam edeceğiz” ANKARA

Mesleki Eğitim Teknoloji Diyalog Okul Öncesi Eğitim 


- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü. Görüşmede salgın sürecinin beraberinde getirdiği problemler başta olmak üzere eğitim alanında yürütülmekte olan pek çok iş birliğinin değerlendirildiğini belirten Bakan Selçuk, “EBA’nın ortak kullanıma açılmasıyla taçlanan ortak projelerimizi güçlendirme adımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu makamında ağırlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuk Bakan ve heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Birlikte eğitimin geleceği üzerinde konuşma ve istişare yapmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Bakan Selçuk, mesleki eğitim, okul öncesi eğitim ve özel eğitim gibi pek çok başlıkla birlikte salgın döneminin beraberinde getirdiği problemlerin görüşme gündeminin ilk sıralarında yer aldığını ifade etti.
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yüreğimizde ayrıcalıklı bir yeri vardır" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile her konuda olduğu gibi eğitimde de birlik ve beraberliğin daima devam edeceğinin altını çizen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yüreğimizde ayrıcalıklı bir yeri vardır. Karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz temas ve ziyaretler ile önemli iş birliklerinin hayata geçirilmesini sağladık. Bu diyalog sürecinin yeni dönemde de gelişerek devam edeceğine ve yeni iş birliği çalışmalara zemin sağlayacağına olan inancım tamdır. Bu iş birliklerimizi nihayetinde EBA’nın KKTC’de hizmete açılması ile taçlandırdık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin eğitim süreçlerinin teknoloji ile kaynaştırılmasına yönelik proje geliştirme ve yatırım yapma konusunda hamle yapan ülkeler arasında bulunmasına destek olmaktan duyduğum kıvancı özellikle belirtmek isterim. EBA’nın ortak kullanıma açılmasıyla taçlanan ortak projelerimizi güçlendirme adımlarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Uluslararası platformdaki malum kısıtlamalara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişmişlik bakımından bugün gelmiş olduğu noktanın takdire şayan olduğunu belirten Ziya Selçuk, Bakan Amcaoğlu’nun ziyaretini ortak çalışmaların gelişmesi ve derinleşmesi noktasında yeni bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti.
Bakan Selçuk, KKTC’nin eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve iş birliğinin artırılması için gerekli adımları atmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi. Salgın ortamında eğitim alanında yapılan planlamaların kendilerine güç verdiğini belirten KKTC Eğitim Bakanı Amcaoğlu da bugünden sonra yeni normaller üzerinden bir süreç inşa edileceğini belirterek artan iş birliği için teşekkürlerini sundu. (UTK-
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