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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Hedefimiz her yerde 'mavi' günlere kavuşmak'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Hedefimiz her yerde 'mavi' günlere kavuşmak'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un paylaşımı

( ANKARA ) Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Hedefimiz her yerde 'mavi' günlere kavuşmak" ANKARA

Sosyal Medya Karya Kullar Hassasiyet 


- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tüm evlatlarımızı okullarıyla buluşturmak için hedefimiz her yerde 'mavi' günlere kavuşmak, görevimiz daha fazla hassasiyet" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı. Bakan Selçuk paylaşımında, "Iğdır'dan Edirne'ye, Çorum'dan Sakarya'ya okullardaki sevince yakından tanıklık ettim. Öylesine bir heyecan var ki. Tüm evlatlarımızı okullarıyla buluşturmak için hedefimiz her yerde 'mavi' günlere kavuşmak, görevimiz daha fazla hassasiyet" ifadelerini kullandı. Selçuk, ayrıca yaptığı paylaşımda 1-7 Mart arasında eğitimde yapılanların yer aldığı bir videoya da yer verdi.
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