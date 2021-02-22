Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev’i ağırladı

-genel ve detay



( ANKARA ) - ANKARA



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve beraberindeki heyeti kabul etti. Milli Eğitim Bakanlığı merkez binasında gerçekleşen buluşmada iki ülke arasındaki eğitim ilişkileri ele alındı. Azerbaycan ve Türkiye arasında eğitim alanında atılacak adımlar üzerine ikili görüşme düzenlendi.

Görüşme sonrasında iki bakanın katıldığı ortak basın açıklamasında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı kapsamında Başbakan Sn. Ali Asadov başkanlığındaki Azerbaycan Heyeti ülkemizi ziyaret etmişlerdir. Değerli Azerbaycan Heyetinin ülkemizi ziyaretleri bizleri onurlandırmıştır. Heyette yer alan mevkidaşım Emin Amrullayev ile 19 Şubat Cuma günü Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’un refakatinde, Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumu için bir protokol imzaladık. Bu protokol doğrultusunda açılacak ve bilişim teknolojileri, konaklama ve seyahat hizmetleri, mobilya ve iç mekân tasarımı, moda tasarımı teknolojileri gibi 5 alanda eğitim vermesini planladığımız Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumu ile mesleki eğitim alanında ülkemizin tecrübelerini kardeşlerimizle paylaşacağız. Atılan imzaların her iki ülkenin güzel evlatlarına hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğun daimi olacağına vurgu yapan Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, "19 Şubat tarihinde imzalanan protokolden beklentilerimiz büyük. Öyle ki meslek okulları sayesinde, Azerbaycan'da genlerin daha iyi pazarlanması istikametinde faydalı olacağına inanıyoruz. Aynı zamanda bu protokol çerçevesinde bizim iki meslek okulunun Türkiye ile birlikte idare edilmesinin hayata geçirilmesini planlıyoruz. Bununla birlikte eğitim alanında bir çok iş birliği ve protokolü hayata geçirmek üzere görüşmelerimiz oldu" şeklinde konuştu.

(UTK-



loading...