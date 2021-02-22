Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev’i ağırladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Azerbaycan Eğitim Bakanı Amrullayev’i ağırladı

Bakanların açıklaması

Mesleki Eğitim Teknoloji Meslek Okulu Basın Açıklaması Mobilya 

-genel ve detay

( ANKARA ) - ANKARA

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve beraberindeki heyeti kabul etti. Milli Eğitim Bakanlığı merkez binasında gerçekleşen buluşmada iki ülke arasındaki eğitim ilişkileri ele alındı. Azerbaycan ve Türkiye arasında eğitim alanında atılacak adımlar üzerine ikili görüşme düzenlendi.
Görüşme sonrasında iki bakanın katıldığı ortak basın açıklamasında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı kapsamında Başbakan Sn. Ali Asadov başkanlığındaki Azerbaycan Heyeti ülkemizi ziyaret etmişlerdir. Değerli Azerbaycan Heyetinin ülkemizi ziyaretleri bizleri onurlandırmıştır. Heyette yer alan mevkidaşım Emin Amrullayev ile 19 Şubat Cuma günü Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’un refakatinde, Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumu için bir protokol imzaladık. Bu protokol doğrultusunda açılacak ve bilişim teknolojileri, konaklama ve seyahat hizmetleri, mobilya ve iç mekân tasarımı, moda tasarımı teknolojileri gibi 5 alanda eğitim vermesini planladığımız Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumu ile mesleki eğitim alanında ülkemizin tecrübelerini kardeşlerimizle paylaşacağız. Atılan imzaların her iki ülkenin güzel evlatlarına hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğun daimi olacağına vurgu yapan Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, "19 Şubat tarihinde imzalanan protokolden beklentilerimiz büyük. Öyle ki meslek okulları sayesinde, Azerbaycan'da genlerin daha iyi pazarlanması istikametinde faydalı olacağına inanıyoruz. Aynı zamanda bu protokol çerçevesinde bizim iki meslek okulunun Türkiye ile birlikte idare edilmesinin hayata geçirilmesini planlıyoruz. Bununla birlikte eğitim alanında bir çok iş birliği ve protokolü hayata geçirmek üzere görüşmelerimiz oldu" şeklinde konuştu.
(UTK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
Evde Canı Sıkılınca Bunu Yaptı!Evde Canı Sıkılınca Bunu Yaptı!
Bakan Ergün Çömlek Ustası OlduBakan Ergün Çömlek Ustası Oldu
Ankara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme ProjesiAnkara Dijital Oyun Kümesi Kapasite Geliştirme Projesi
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı