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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Milletvekili Ümit Özdağ adliyede

Milletvekili Ümit Özdağ adliyede

Özdağ'ın gelişi

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Televizyon İstifa Televizyon Programı 


- Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında başlatılan soruşturmada ifade vermek üzere adliyeye geldi. İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun "FETÖ’cü" olduğunu iddia etmişti. İddia üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan Özdağ, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. (ÖFA
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