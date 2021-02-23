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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Milletvekili Taşdoğan mesaiye başladı

Milletvekili Taşdoğan mesaiye başladı

Milletvekili Taşadoğanın açıklamasından detay,

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

Hastalık Sosyal Medya Hastane Sivil Toplum Sağlık Çalışanları 


- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, korona virüs tedavisinin ardından ‘Bismillahirrahmanirrahim’ diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeniden çalışmalara başladığını duyurdu. MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 2 Şubat’ta yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıkması sonucunda bir hastanede izolasyon sürecine başlamıştı. İlk doz aşısını da yaptırmasından dolayı hastalık sürecini hafif atlatan Milletvekili Taşdoğan, sosyal medya paylaşımıyla göreve başladığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden takipçileriyle bir video paylaşan ve genel durumu iyi görünen MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, “Aziz dava arkadaşlarım, kıymetli hemşerilerim. Covid-19 hastalığımın tedavisi tamamlanmıştır. Allah’a şükürler olsun ki bugün itibarıyla görevimin başındayım. Hastalığım süresince yakından ilgilenen başta Genel Başkanımız Devlet Bahçeli olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına, arayan, soran tüm dava arkadaşlarıma, parti büyüklerime, Gaziantep’teki sivil toplum kuruluşları başkanları ve yönetimlerine, aile efradıma teşekkürü bir borç biliyorum. Şu sözleri hatırlatmakta ise fayda görmekteyim. Bizim aklımız hep Türkiye’dir. Bizim aklımız Gaziantep’tir” dedi.
(FP-SVY-
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