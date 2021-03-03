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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Milletvekili Taşdoğan’dan ihracatçılara meclisten teşekkür

Milletvekili Taşdoğan’dan ihracatçılara meclisten teşekkür

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın konu ile ilgili meclis konuşması,

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

Rekor Dolar İşadamları İhracatçılar İhracat Rakamları 


- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep’in 2021 yılındaki ihracat rakamlarını meclis gündemine taşıdı. TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma ile Gaziantep’in Ocak ve Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 2020 yılını rekor artışla kapatan Gaziantep’in 2021 yılının başlarında da aynı hızla devam ettiğini söyledi.

Artışla ilgili emeği geçen tüm meslek odalarını, işadamlarını ve işçileri unutmayan Milletvekili Taşdoğan, “Türkiye'nin en önemli üretim ve ticaret üssü olan Gaziantep, pandemiye rağmen 2020 yılını rekor ihracat ile kapatırken, 2021 yılına ise ihracat artışıyla başlamıştır. Seçim bölgem olan Gazi şehrimiz geçen yılın Ocak - Şubat ayına göre yüzde 19 oranında artışla 2 ayda 1,4 Milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi başardı. Bu rakamlar göz önüne alındığında Gaziantep, Türkiye’de Ocak ayında en fazla ihracat yapan iller arasında 5’inci sıradaki yerini perçinlemiştir. Dış pazar gücü ile pandemi sürecini iyi yöneten illerden olan Gazi şehrimizde, ihracat rakamlarında tam anlamıyla pozitife geçmiş durumdayız. Bu durum da şehrimizin çalışkanlığının ve başarısının en önemli göstergesidir. Emeği geçen sanayicilerimize, işadamlarımıza ve tüm meslek odalarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. (SVY-SD-Y)
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