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Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı gün sayıyor
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı gün sayıyor

Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı gün sayıyor

Drone

Spor Merkezi Bodrum Çay Ocağı Zabıta Tekvando 

-Çalışmalardan detay
-Röportaj

( BURSA -DRONE) BURSA

- Yıldırım Belediyesi, Güllük-Mimar Sinan ve Piremir’in ardından Millet Mahallesi’ne de kapalı pazar alanı kazandırıyor. 10 bin 333 metrekarelik alanda 2 katlı olarak tasarlanan Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı, bölgeye değer katacak. Ekim ayında hizmete açılması planlanan pazar yerinde; 242 pazar tezgâhı, 105 araçlık otopark, ticaret alanları, satış birimleri, zabıta noktası, teknik birimler, çay ocağı, abdesthane, kadın spor salonu ve mescit yer alacak. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Millet Mahallesinde yapımı hızla süren modern kapalı pazar yerindeki çalışmaları yerinde inceledi. İlçe sâkinlerinin talepleri üzerine modern pazar alanları oluşturmaya gayret ettiklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri 4 bin 61 metrekarelik bir alana sahip olup, 242 pazar tezgahı, 105 araçlık kapasite, bodrum katı otopark, zemin katı pazar alanı ile mahalle halkına hizmet verecek. 484 metrekarelik ticari bir alan bulunan projemizde dükkânlarımızı 7/24 vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Ayrıca Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı içerisinde 610 metrekare alanda çocuklarımıza yönelik karate, tekvando ve jimnastik salonları yer alacak. Kadınlar için de bir spor merkezini açacağız. Bölge halkının önemli ihtiyacını karşılayacak olan Millet Kapalı Pazar Alanını ekim ayında ilçemize kazandıracağız” dedi.
(MŞ-Y)
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