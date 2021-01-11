Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Millî Savunma Bakanı Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

- Millî Savunma Bakanı Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

-Görüşmeden detay

( ANKARA ) ANKARA


- Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Millî Savunma Bakanlığı'ndaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı. Görüşmede Akar tarafından, Rum tarafının uzlaşmaz tutumlarından vazgeçmesinin gerekliliği, Adadaki Türk varlığının kabul edilmesi, egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesinin önemi, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukuna sahip çıkmaya devam edeceği, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceği, Türkiye'nin bu konudaki tavrının açık olduğu, 1974'te nerede duruyorsa aynı noktada olduğu vurgulandı. (HSN-BC -
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı