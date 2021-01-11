- Millî Savunma Bakanı Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.



- Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Millî Savunma Bakanlığı'ndaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı. Görüşmede Akar tarafından, Rum tarafının uzlaşmaz tutumlarından vazgeçmesinin gerekliliği, Adadaki Türk varlığının kabul edilmesi, egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesinin önemi, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukuna sahip çıkmaya devam edeceği, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceği, Türkiye'nin bu konudaki tavrının açık olduğu, 1974'te nerede duruyorsa aynı noktada olduğu vurgulandı. (HSN-BC -



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