Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Milas'ta otluk yangını
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Milas'ta otluk yangını

Milas'ta otluk yangını

-Yangından genel görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

Bild Yangın 


- Muğla'nın Milas ilçesinde otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, Milas-Bodrum Karayolu üzerindeki Akyol Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru otların bulunduğu alandan henüz bilinmeyen bir nedenle alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile yayılan yangına çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a