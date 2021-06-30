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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Milas'ta orman yangını

- Milas'ta orman yangını

-Yangından görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

Bild Yangın Ormanlı Orman Yangını Helikopter 


- Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekipler müdahale ediyor. Yangın, Ören Mahallesi Alatepe mevkiindeki ormanlık arazide saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgede yangına, yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor. (MU-SO-Y)
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