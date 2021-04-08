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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Milas'ta karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı: 3 yaralı

Milas'ta karşı şeride geçen otomobil dehşet saçtı: 3 yaralı

Kaza yerinden görüntü

( MUĞLA ) MUĞLA

İlk Müdahale Trafik Kazası Bild Direksiyon Trol 


- Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karşı şeride geçen lüks jip tır ve otomobillere çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bodrum’dan Milas’a doğru seyreden SLS AS 404 plakalı lüks jip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Milas Şehir Mezarlığı önünde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Jip, karşı şeritte seyreden tır ve otomobillere çarparak durabildi. 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Milas - Bodrum karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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