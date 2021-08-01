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Milas’ta başlayan yangın Bodrum’a sıçradı
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Milas’ta başlayan yangın Bodrum’a sıçradı

Milas’ta başlayan yangın Bodrum’a sıçradı

Yangından görüntü

( MUĞLA )- Bodrum’un Mazı Mahallesi tahliye ediliyor MUĞLA

Efes Yangın Allah Orman Yangını 


- Milas’ın Beyciler Mahallesi’nde başlayan orman yangını, Bodrum’a sıçradı. Bodrum’un Mazı Mahallesi boşaltılıyor. Milas’ın Beyciler Mahallesi’nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına, orman ve itfaiyenin çok sayıda aracı ile müdahale ediyor. Yangın yerleşim yerlerine ulaşınca bazı evler alevlerin arasında kaldı. Milas’ta başlayan yangın, Bodrum’un Gökpınar Mahallesi’ne sıçrayınca mahalledeki evler tahliye edildi. Hızla ilerleyen alevler, Bodrum’un Mazı Mahallesi’ne ulaşınca Mazı Mahallesi tahliye edildi. Mumcular - Mazı yolu trafiğe kapatıldı. Mahallenin sahile doğru indirildiği ve tahliye işleminin teknelerle yapılacağı öğrenildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yaptığı açıklamada “Yukarı Mazı’da vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz. Aşağı Mazı Köyü’ne gönderiyoruz, sahile gönderiyoruz. Alevler Yukarı Mazı köyüne doğru yaklaşıyor. Biraz daha doğuda Gökbel köyüne doğru da yaklaşıyor. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Evlerini tahliye etmek istemeyen vatandaşlarımız var. Onlar evlerinden hemen çıksınlar. Biz duman sebebiyle nefes almakta zorlanıyoruz, onun için bir an önce evlerini boşaltsınlar. Daha sonra her şey normale dönünce inşallah yine geri geleceğiz. Şu anda herkes alevlerle müdahale ediyor. Allah yardımcımız olsun.”
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