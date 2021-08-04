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Milas'ta alevler termik santrale sıçradı: İHA ekibi tehlikeye rağmen görevine devam etti
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Milas'ta alevler termik santrale sıçradı: İHA ekibi tehlikeye rağmen görevine devam etti

Milas'ta alevler termik santrale sıçradı: İHA ekibi tehlikeye rağmen görevine devam etti

Yayın yapan iha muhabiri

Canlı Yayın Yangın Termik Santral Orman Yangını İha Muhabiri 

-Yanan termik santral
-Yangından görüntüler
-Detaylar

( MUĞLA )-Patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi MUĞLA

- Muğla Milas'ta devam eden orman yangını termik santrale sıçradı. Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Saat 21.00 sıralarında termik santralin elektrik iletim tellerinden de kıvılcımlar düşmeye başladı.
Bunun ardından terminalin alarmı çalmaya başladı.
Bu arada patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Güvenlik gerekçesi ile insanların bölgeden uzaklaştığı Milas'taki santralde durum ciddiyetini koruyor. İHA ekibi saniye saniye aktardı Bölgede görev yapan İHA ekibinden Ali Gözeten ve Aykut Yeniçağ bu anı canlı yayında aktardı. Bir anda patlamaya başlayan santralde sirenler çalmaya başladı.
İHA Muhabiri Ali Gözeten ve Aykut Yeniçağ, bölgedeki gelişmeleri aktardığı sırada yaşanan acil durumu yayını kesmeden bir yandan araçla bölgeden uzaklaşıp diğer yandan da yayınını sürdürdü.
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