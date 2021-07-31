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Milas'da orman yangını çıktı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Milas'da orman yangını çıktı

Milas'da orman yangını çıktı

-Yangından genel görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını Trol 


- Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın, Beyciler Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı. (MU-OD-
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