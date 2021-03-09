Milas’a 160 Milyonluk içme suyu yatırımı



- Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü Milas ilçesinin yer altı su kaynaklarının korunması ve bölgede yüzeysel su kullanımına geçilmesi amacıyla içme suyu arıtma tesisi yapıyor. MUSKİ Genel Müdürlüğü yapımı devam eden içme suyu arıtma tesisi, sanat yapıları ve terfi-isale hatlarının yapımı tamamlandıktan sonra tesisi DSİ’den devralacak. DSİ Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Milas’a kazandırılacak olan içme suyu arıtma tesisinin 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Protokol kapsamında tesisin yapımı DSİ tarafından gerçekleştirilirken MUSKİ Genel Müdürlüğü tesis maliyeti için 30 yıl boyunca DSİ’ye fiyat farkları hariç 160 Milyon TL’lik ödeme yapacak. Milas merkez ve Beçin Mahallerine hizmet verecek Milas merkez ve Beçin Mahallesi’nin faydalanacağı içme suyu arıtma tesisinin su kaynağı Akgedik Barajı olarak belirlenirken yıllık kapasitesinin 4,93 hektometre küp olması planlanıyor. Günlük arıtma kapasitesi 21 bin m3 olan tesisin inşaatı tamamlanırken, tesis bağlantıları ve terfi merkezlerinde çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında olan 21 kilometrelik isale hattının da 13 kilometresi tamamlandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas İlçesinin yer altı suyuna bağlı bir İlçe olduğunu vurgulayarak “Yapılacak olan bu tesis sayesinde yüzeysel su kullanımın artarak yer altı su kaynaklarının korunması sağlanacak ve gelecek nesillerin emaneti olan yer altı su kaynakları korunacaktır” dedi.

Başkan Gürün, DSİ Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirirken, “Devlet kurumlarının yegâne amacı vatandaşa hizmet etmektir. DSİ Genel Müdürlüğümüz ile birlikte Milas İlçemiz için büyük önem taşıyan bu tesisin yapımı için birlikte çalıştık ve bu iş birliği bizim için çok değerli” diye konuştu.

Başkan Gürün, ayrıca “Milas merkez ve Beçin Mahallesi’nin faydalanacağı içme suyu arıtma tesisini bölgeye kazandıracağız. İl genelinde bulunan içme suyu arıtma tesisi sayımızı Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ile 4’e çıkarmış oluyoruz. Bu tesisin DSİ tarafından 2021 yılı sonu itibariyle yapımı tamamlanarak bize devredilmesi planlanmaktadır. Bu tesisle birlikte tamamen yer altı su kaynaklarına bağımlı olan Milas ilçemizde yüzeysel su kullanımına geçilecek ve gelecek nesillerin emaneti olan yer altı su kaynaklarımız korunacaktır. Muğla’da suyu olmayan bölgelere su ulaştırma, mevcut kaynakları koruma ve vatandaşlarımızın sağlıklı suya erişimini sağlamak için projelerimizi tek tek hayata geçirmeye devam ediyoruz. Muğla’nın su konusunda geleceğini korumak için de var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

(BT-Y)



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