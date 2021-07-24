MİLANO - İtalya’da “Yeşil Geçiş” belgesi protesto edildi
- Milano’nun Duomo Meydanı'nda toplanan göstericiler - Göstericilerin taşıdıkları pankart ve dövizler - Slogan atan göstericiler - Göstericilerin yürüyüşüMİLANO (AA) - İtalya ’da Mario Draghi liderliğindeki hükümetin ülkede sosyal faaliyetlere girişlerde "Yeşil Geçiş" belgesini 6 Ağustos’tan itibaren zorunlu hale getirecek olması pek çok kentte protesto edildi.Milano’nun Duomo Meydanında bir araya gelen binlerce kişi, sık sık “Özgürlük, Özgürlük” şeklinde slogan atarken, “Diktatörlüğe hayır”, “Yeşil Geçiş’e hayır”, “Yaşasın Anayasa” yazılı dövizler taşıdı.
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