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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Mikserin çarptığı minik Zeynep son yolculuğuna uğurlandı

- Mikserin çarptığı minik Zeynep son yolculuğuna uğurlandı

-Küçük Zeynep'in cenazesinin cenaze aracına taşınması

İlk Müdahale Cenaze Namazı Cenaze Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-ARŞİV
-FOTO

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde annesiyle marketten dönerken, yolun karşısına geçtikleri sırada mikserin çarpması neticesinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Zeynep Özlek, son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Başiskele ilçesi Vezirçifliği Mahallesi Köroğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesi Elif Özlek ile birlikte markete giden 4 yaşındaki Zeynep Meryem Özlek, marketten evlerine dönerken, yolun karşısına geçtikleri sırada C.Ç. idaresindeki 41 KV 747 plakalı mikserin çarpması neticesine ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan minik kız, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Zeynep, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Mikser sürücüsü C.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zeynep’in cenazesi yapılan otopsi incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi. İkindi namazına müteakiben İzmit Mehmetalipaşa Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından, Zeynep’in cenazesi toprağa verildi.
(MK-HFV-
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