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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Mikserin çarptığı 4 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

- Mikserin çarptığı 4 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

-Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Polis Market Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Mikserden görüntüler
--Zeynep'in fotoğrafı

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde annesiyle marketten dönerken yola atlayan 4 yaşındaki kız, mikserin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Başiskele ilçesi Vezirçifliği Mahallesi Köroğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesi ile birlikte markete giden 4 yaşındaki Zeynep Meryem Özlek, marketten çıkarken bir anda koşarak caddeye atladı. Bu sırada caddede seyir halinde olan C.Ç. idaresindeki 41 KV 747 plakalı mikserin çarptığı küçük Zeynep ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan minik kız, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altında alınan Zeynep, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MK-CC-Y)
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