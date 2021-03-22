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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Midibüsün çarptığı 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

- Midibüsün çarptığı 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Olay yerinden görüntü

Polis Hastane Sağlık Ekibi Alabalık Kız Çocuğu 

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( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde'de midibüsün çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan S.K. tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, M.K'nin 51 ABL 335 plakalı midibüs, Alparslan Türkeş Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki S.K'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralan S.K, ambulansla kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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