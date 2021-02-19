Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Midesinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi, polisin dikkati sayesinde yakalandı

Midesinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi, polisin dikkati sayesinde yakalandı

şüphelilerin emniyetten çıkışı

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Polis Ekipleri 

-şüphelilerin hastaneye getirilmesi
-şüphelilerin adliyeye getirilmesi

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta narkotik polislerinin teknik takibe aldığı 2 şüpheli, midelerinde gizledikleri uyuşturucuyla kıskıvrak yakalandı.Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. 17 Şubat 2021 tarihinde 2 şüpheli şahıs otobüsten indikleri sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, üst araması yaptığı 2 kişide uyuşturucu maddeye rastlamazken, şüpheli ve tedirgin hareketleri sonucu şahıslar Muş Devlet Hastanesine götürülerek beden röntgeni kontrollerinden geçirildi. Kontrol sonrası vücut boşluğunda yabancı cisimlerin olduğu belirlenen şüphelilerin midesinden 5 parça halinde 69,39 gram eroin ile 10,03 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement