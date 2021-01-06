Midelerinden 4 kiloya yakın uyuşturucu çıktı

-Polisin zanlıları durdurması

-Midesinden çıkan uyuşturucular aktüel görüntü

-Ultrason görüntüsü

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( İSTANBUL )- İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu- Gümrük ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu 3 yolcunun 4 kiloya yakın uyuşturucu yuttukları belirlendi İSTANBUL



- İSTANBUL



İstanbul Havalimanı’nda Gümrük Muhafaza Ekipleri uyuşturucu kapsüllerini yutarak Türkiye’ye sokmaya çalışan üç uyuşturucu kuryesini yaptığı başarılı çalışma ile yakaladı. Piyasa değeri 2 milyon 834 bin lira olan, 3 kilogram 779 gram uyuşturucu ile yakalanan üç kurye gözaltına alındı. “Uyuşturucuyu midelerinde sokmaya çalıştılar” Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı’nda şüpheli hareketlerde bulunan üç yolcuyu takibe aldı. Yapılan analiz sonucu riskli görülen üç yabancı uyruklu yolcu detaylı kontrol için diğer yolculardan ayrılarak beraberindeki bagajlarla muhafaza kontrol noktasına alındı. Burada yapılan ön kontrolde yolcuların bagajlarında ya da üstlerinde taşıdığı herhangi bir yasa dışı maddeye rastlanmadı. Ancak, devam eden kontrollerde yolcuların midelerinde olağandışı bir sertliğin bulunduğu saptandı. Uyuşturucuyu “Yutucu Tespit cihazı” yakaladı Uyuşturucu kuryelerinin midelerinde olağan dışı bir sertlik tespit edilmesinin ardından, Gümrük Muhafaza ekipleri şüphelileri Türkiye’de sadece İstanbul Havalimanı’nda bulunan yutucu tespit cihazı ile kontrol etti. Bu cihazda şahısların midesinde şüpheli yoğunluk tespit edildi ve şahıslar muayene edilmek üzere hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde bir yolcunun midesinde 110 adet, diğer bir yolcuda 80 adet kapsül, bir diğer yolcuda da 24 adet şeffaf plastik bulunduğu tespit edildi. “Midelerinden çıkan kapsüllerin içinden uyuşturucu çıktı” Gümrük Muhafaza ekipleri, 2 kuryenin midesinden çıkan kapsüllerin içerisindeki toz maddeyi uyuşturucu test cihazı ile analiz etti. Analizin sonunda iki yolcunun midesinden çıkan tozun kokain olduğu anlaşıldı. Diğer yolcunun midesinden çıkan şeffaf plastikler içerisinde bulunan likit maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde sıvı kokain olduğu anlaşıldı. “ Üç kuryenin midesinden 3 kilogram 779 gram uyuşturucu çıktı” Uyuşturucu kuryelerinin midelerinden çıkan 3 kilogram 779 gram uyuşturucunun piyasa değerinin 2 milyon 834 bin lira olduğu öğrenilirken, uyuşturucuyu Türkiye’ye sokmak isteyen 3 yutucu kurye ise gözaltına alındı. (TC-ÖFA



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