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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Miami’de OHAL 3 hafta uzatıldı - Yasağa rağmen sokak partileri yapılıyor

- Miami’de OHAL 3 hafta uzatıldı - Yasağa rağmen sokak partileri yapılıyor

Sokak partileri

Biber Gazı Olağanüstü Hal Alabalık Harekete Geç Sokağa Çıkma Yasağı 

-Polisin kalabalığı dağıtması
-Detaylar

(WASHINGTON) - Miami’de OHAL 3 hafta uzatıldı- Yasağa rağmen sokak partileri yapılıyor WASHINGTON

- ABD’de bahar tatili nedeniyle insanların akın ettiği Miami Beach’te alınan OHAL kararı 3 hafta daha uzatıldı. OHAL ve sokağa çıkma yasağına rağmen yüzlerce insan sokak partilerine katıldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach şehri bahar tatili nedeniyle, insanların akınına uğradı. Barlar, restoranlar ve sokak partilerinde korona virüs önlemleri hiçe sayılınca harekete geçen Miami Beach Belediyesi, dün 3 günlük OHAL ilan etmişti. OHAL kapsamında saat 20.00’den sabah 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtilmişti. Bugün düzenlenen Miami Beach Şehir Komisyonu toplantısında, olağanüstü halin 12 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildi.
Ancak yetkililerin aldığı karara rağmen sosyal mesafeye uymayan maskesiz insanlar, sokak partilerine devam etti. Polis, kabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Öte yandan, aşırı kalabalık sokak partilerinde şiddet olayları da yaşanıyor. Polis tarafından yapılan müdahalelerde 80'den fazla silah ele geçirdi.
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