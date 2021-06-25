Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü: 1 ölü, 8 yaralı
- Kısmen çöken binadan detaylar - Yakınları hakkında bilgi almak için bölgeye gelen insanların bekleyişi - Florida Valisi Ron DeSantis'in açıklamasıYARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİSURFSIDE (AA) - ABD’nin Florida eyaletinin Miami Dade bölgesinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 8 kişinin yaralandığı bildirildi. BBC’nin haberine göre, Miami - Dade Komiseri Jose Diaz, binada yaşadığı düşünülen 51 kişiye henüz ulaşılamadığını söyledi.
Arama kurtarma ekipleri 35 kişiyi çöken binanın enkazından çıkarmayı başardı.Enkazdan çıkarılan 2 bina sakini hastaneye sevk edildi.Surfside Belediye Başkanı Charles Burkett, yaklaşık 30 dairenin kazadan etkilendiğini kaydetti. Binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, en az 8 kişi yaralandı.Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.1981 yılında inşa edilen deniz kenarındaki binanın çökme nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
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