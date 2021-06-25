Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

Miami'de 12 katlı bina kısmen çöktü: 1 ölü, 8 yaralı

- Kısmen çöken binadan detaylar - Yakınları hakkında bilgi almak için bölgeye gelen insanların bekleyişi - Florida Valisi Ron DeSantis'in açıklamasıYARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİSURFSIDE (AA) - ABD’nin Florida eyaletinin Miami Dade bölgesinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
BBC’nin haberine göre, Miami - Dade Komiseri Jose Diaz, binada yaşadığı düşünülen 51 kişiye henüz ulaşılamadığını söyledi.

Arama kurtarma ekipleri 35 kişiyi çöken binanın enkazından çıkarmayı başardı.Enkazdan çıkarılan 2 bina sakini hastaneye sevk edildi.Surfside Belediye Başkanı Charles Burkett, yaklaşık 30 dairenin kazadan etkilendiğini kaydetti.
Binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, en az 8 kişi yaralandı.Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları sürüyor.1981 yılında inşa edilen deniz kenarındaki binanın çökme nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hastane Bild Nadan Altın Gesi 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement