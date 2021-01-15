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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
MHP Lideri Bahçeli, korona virüs aşısı oldu

MHP Lideri Bahçeli, korona virüs aşısı oldu

Fotoğraflar

Sosyal Medya Allah 

-MHP Genel Merkezi arşivi

( ANKARA ) ANKARA

- MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti merkezinde Covid-19 aşısı oldu. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın daveti üzerine başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum"
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