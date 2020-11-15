- MHP lideri Bahçeli KKTC'de

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 46 yıl sonra açılan Maraş'a ziyarette bulunmak üzere KKTC’ye geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 46 yıl sonra açılan Maraş'a ziyarette bulunmak üzere KKTC’ye geldi. Bahçeli, başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Maraş’ı ziyaret ettikten sonra resmi temaslarda bulunacak.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım