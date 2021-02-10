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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MHP Genel Başkanının 'Cacabey' isim önerisi Kırşehir'de sevinçle karşılandı

MHP Genel Başkanının 'Cacabey' isim önerisi Kırşehir'de sevinçle karşılandı

cacabey medresesi

Tron Astronomi Şehir İçi 

-kenen kerimoğlu adlı vatandaş röportaj
-detaylar
-ahmet bekdemir adlı vatandaş röportaj

( KIRŞEHİR ) - KIRŞEHİR

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Milli Uzay Tanıtım Programında 'Astroneot ve Kozmonot' yerine Türkçe karşılık isim bulunması çağrısına cevap veren MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Cacabey' önerisi Kırşehir'de sevinçle karşılandı. Selçuklular döneminde yaşayan Cacabey, Kırşehir'de yıldızların incelendiği, astronomi çalışmalarının yapıldığı bir rasathane inşa ettirmiş, burada bilimsel konularda eğitim vermişti. Kırşehir'de, isim önerisi ile ilgili açıklamada bulunan Kenan Kerimoğlu, adlı vatandaş siyasilerin önerisini Kırşehir için doğru bulduğunu söyledi.

Kerimoğlu, "12. yüz yıldan kalma medresenin adının gündeme gelmesi Kırşehir için övünç kaynağı olmuştur. Devlet beyin önerisi Kırşehirlilerin takdirini kazanmıştır" dedi.
Ahmet Bekdemir ise Kırşehirlilerin memnun ve mutlu olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "astronot" yerine Türk gökbilimci "Cacabey" isminin kullanılmasını önerdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Milli Uzay Programı'nın tanıtımında, "astronot ve kozmonot" kelimeleri yerine Türkçe bir karşılık bulunması çağrısı yapmıştı. (EÖ-AÖ
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